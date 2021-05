Blaricum gaat aan de slag met knelpunten verkeersveiligheid voor komst HOV-bus

De snelle HOV-bus tussen Hilversum en Huizen moet over pakweg anderhalf jaar gaan rijden. Blaricummers hebben onder meer zorgen over het traject dat de bus aflegt over de Stroomzijde en de Stichtseweg. Zij spreken hun zorgen uit over de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen, de snelheid van de bus en het aantal bussen dat over de weg kan gaan rijden.

De gemeente Blaricum heeft een onafhankelijk bureau gevraagd om een verkeersveiligheidstoets te doen. Daar blijkt uit dat er aan de Stroomzijde en bij de zogeheten Gordiaanse Knoop bij de Blaricummermeent wel het nodige verbeterd kan worden voor de verkeersveiligheid en de komst van de bus.

Maatregelen

Blaricum heeft de betrokken bewoners laten weten met de punten aan de slag te gaan. Welke maatregelen er precies genomen gaan worden, is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de Gordiaanse Knoop en het autovrij maken van de Stroomzijde tussen dat kruispunt en de Aristoteleslaan. Ook wordt er een oplossing gezocht voor een oversteek ter hoogte van de Gooische Dreef.

De gemeente laat weten dat de maatregelen ook weer worden beoordeeld door verkeersdeskundigen. Dat gebeurt nog voor de zomer. Dan komt er ook een plan van aanpak dat met de buurt zal worden besproken. Komend najaar moet het plan verder worden uitgewerkt.