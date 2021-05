Zebrapad bij Emmapark weer terug: "Blij dat we dit met omwonenden konden regelen"

Het zebrapad aan de Hoogesteeg in Medemblik is na jaren afwezigheid weer terug. Al langer laten omwonenden weten dat de oversteek naar het Emmapark een druk punt is waar het vaak maar 'nét goed gaat ' . "We zijn er heel erg blij mee en de omwonenden ook", vertelt Tjeu Berlijn van Hart van Medemblik, die met een motie aandrong op de terugkeer van het zebrapad.

Bewoners zagen het zebrapad 'liever vandaag dan morgen' terugkeren in de straat. "Ze rijden hier soms wel 60 kilometer per uur, zie dan maar eens te stoppen als er een kind over rent", vertelde een buurman eerder aan NH Nieuws.

De gemeente Medemblik liet destijds weten dat het terugkeren van het zebrapad in strijd is met de gemeentelijke verkeersrichtlijn, waarbij geen zebrapaden in 30 kilometerzones worden aangelegd. Maar de lokale partij Hart voor Medemblik diende alsnog een motie in, die met een ruime meerderheid werd ondersteund.



"Het is in ons ogen iets heel kleins, wat een positief effect heeft", aldus Berlijn. Hij vindt dat de gemeente er in deze gevallen er moet zijn voor de inwoners. "We zijn blij dat we het samen hebben kunnen regelen met de omwonenden en we de stem van de inwoner terug naar de gemeente hebben gebracht."

Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de wens van de terugkeer van het zebrapad