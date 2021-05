Genieten van het schapen scheren: "Gelukkig kan het weer"

Het kon een jaartje niet vanwege de coronacrisis, maar dit keer waren er weer wat toeschouwers bij het traditionele schapen scheren in de duinen bij Gasterij Kruisberg. Meestal keurig op afstand genoten hele families van het eeuwenoude ritueel.

Schapenscheerders Tom en Johannes deden hun werk eindelijk weer eens onder een heerlijk voorjaarszonnetje. "Schapen scheren is altijd leuk, maar met dit weer is het extra fijn", roepen ze in koor. Niet alleen zíj en de toeschouwers hadden het naar hun zin. Ook de schapen genoten van de knipbeurt: iedere anderhalve minuut werd er één onder handen genomen.

Vest

Gasterij Kruisberg verenigde het nuttige met het aangename en gaf de wol, ieder schaap een vuilniszak vol, gratis weg. "Ik ga er een vest van breien", zegt een vrouw die met een plastic zak de weide verlaat. "Ik kom de tijd voorlopig wel door."

"Vorig jaar moesten we helaas overslaan", zegt een man die met zijn kleinkinderen op pad is. "Maar gelukkig kan het nu weer." Hans Logchies van Gasterij Kruisberg is blij weer mensen op zijn terras te kunnen verwelkomen. "Heerlijk toch? Dit soort evenementen, daar doe je het voor. Ik ben blij dat het weer kan."