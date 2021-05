Nova (9) begint een PlantOtheek in haar voortuin

Na de minibieb is nu ook de PlantOtheek op steeds meer plekken te vinden. Zo ook in Purmerend, waar de 9-jarige Nova haar groene vingers laat zien. Samen met haar moeder heeft ze een heus planten-asiel en deze wordt steeds groter.

Je kunt de planten ruilen, doneren of meenemen tegen een kleine vrijwillige bijdrage. "Van de week hebben we het aantal planten geteld, toch?", vraagt moeder Marloes aan haar dochter. De teller staat op een ruime 100 planten en minstens evenveel stekjes.

Door planten, wanneer mogelijk, te stekken, kunnen er nog meer mensen genieten van groen in huis. Nova begon met het stekken van een bananenplant. Inmiddels is de 9-jarige natuurliefhebber behendig in het stekken van vele soorten planten. "Alleen cactussen zijn niet mijn favoriet, die prikken zo erg dat ik handschoenen aan moet", aldus Nova.

Tekst gaat verder onder de foto.