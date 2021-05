Drukte door vuilniswagens op Hilversumse wegen 'valt wel mee'

De vuilniswagens van afvalverwerker GAD zorgen amper voor extra verkeersoverlast tijdens de ochtendspits op de binnen- en buitenring van Hilversum. Dat stelt de gemeente. Er waren eerder veel klachten over de vuilnisauto's die op drukke momenten juist op de drukste punten zouden rijden. De gemeenteraad deed afgelopen oktober een oproep om wat aan dat probleem te doen.

De klachten zijn volgens de burgemeester en wethouders van Hilversum niet allemaal gegrond. De Gooise afvalophalers doen er namelijk al alles aan om de drukte te mijden, zo blijkt. Zo wordt er rondom de ochtendspits geen afval opgehaald op onder meer de drukke Johannes Geradtsweg, de Diependaalselaan, de Jan van der Heijdenstraat en de Godelindeweg. Daarnaast worden scholen 's ochtends vroeg gemeden.

Het zou volgens de GAD wel kunnen dat er wel eens een vuilniswagen tijdens de ochtendspits op de drukke doorgaande wegen van Hilversum rijdt, maar op dat moment worden er geen containers of ondergrondse containers geleegd, zo stellen burgemeester en wethouders.

Slechts een paar drukke plekken

Er wordt 's ochtends op slechts een paar doorgaans drukke Hilversumse plekken wel vuil opgehaald. Dat gebeurt onder meer op de 's-Gravelandseweg ter hoogte van het Melkpad en verderop aan de Kerkstraat. Daar worden containers geleegd voor ondernemers, omdat het vuil weg moet zijn voordat de winkels open gaan.

Ook op onder meer de drukke Vreelandseweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt 's ochtends vuil opgehaald, maar daar zorgen de vuilnisauto's volgens de gemeente ook niet voor heel veel meer drukte dan normaal. "Het beeld dat de doorstroming op de binnen- en buitenring onevenredig wordt beïnvloed door de GAD huisvuilinzameling wordt niet ondersteund door de inzamelroutes en frequentie. Ook is er het beeld dat de GAD zich aan deze afspraken houdt", aldus burgemeester en wethouders.

Drukte door andere factoren

Dat het tijdens de ochtendspits toch zo druk is op de weg komt volgens de gemeente eerder door de grote hoeveelheid auto's en de weinig beschikbare rijstroken. "Die factoren hebben een grotere impact op de doorstroming", stelt men. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er andere vuilniswagens dan die van de GAD door Hilversum rijden. De gemeente gaat kijken of ook daar afspraken mee gemaakt kunnen worden over het ophalen van afval tijdens de ochtendspits.