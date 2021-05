OM onderzoekt dreigtweet ex-Ajacied Bryan Roy richting premier Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy is begin vorige maand gehoord door de politie, omdat hij via social media premier Rutte zou hebben bedreigd.

Bronnen bevestigen tegenover AT5 dat het gaat om de oud-Ajacied. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag wil alleen kwijt dat er aangifte is gedaan tegen een 51-jarige man en dat er een onderzoek loopt. Roy zelf wil niet inhoudelijk reageren.

De 51-jarige oud-profvoetballer plaatste op 3 april, vroeg in de ochtend, een tekst bij een tweet van iemand anders over Mark Rutte. "We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte, aftredenmarkrutte.petities.nl. Roy reageerde daarop met de tekst: "Headshot krijgtie straks." Naar aanleiding van deze tweet is aangifte tegen Roy gedaan.

Oud-international Bryan Roy kwam in zijn loopbaan 32 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij kwam eind vorig jaar ook al in opspraak nadat hij journalist Chris Klomp had bedreigd via Twitter.