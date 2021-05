Toch meer onderzoek naar mishandeling en bedreiging twee boa's in café ‘t Zeepaardje

De 42-jarige eigenaar van café ’t Zeepaardje stond vandaag voor de politierechter, omdat hij afgelopen december twee boa's heeft bedreigd en mishandeld. Maar tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet. De advocaat van de café-eigenaar wil namelijk eerst vijf getuigen horen over het incident. De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Op 27 september 2020 in de nacht van zaterdag op zondag, zouden in het café twee boa’s zijn bedreigd, mishandeld en vastgehouden tegen hun wil, nadat ze in het café controleerden op naleving van de coronaregels. Dat zou niet het geval zijn geweest en bovendien werd er gerookt in het café.

Toen de boa’s foto’s maakten van de overtredingen, zou er een ruzie zijn ontstaan tussen de handhavers en de eigenaar en zijn gasten. De situatie liep uit de hand. De eigenaar zou opgedragen hebben de gemaakte foto's te verwijderen en de boa’s werden bij hun keel gegrepen. Een van de boa’s raakte daarbij lichtgewond.

Getuigen horen

De advocaat wil graag diverse getuigen horen die er die avond bij betrokken waren en ze confronteren met videobeelden, die op die avond gemaakt zijn. De eigenaar zelf zei in de rechtszaal: “Vervelend wat er gebeurd is, maar een en ander is uit zijn verband getrokken. Dus hopelijk geven de beelden meer duidelijkheid.”

Zaak aangehouden

De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld. En ook de zaak van de medeverdachte, de 19-jarige Quinten B. uit Medemblik, werd daardoor opgeschoven. Wanneer de zaken opnieuw dienen, hangt af van hoe snel de rechter-commissaris de getuigen kan horen. De verdachten zullen een nieuwe oproep ontvangen.