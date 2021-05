Man (49) geslagen en beroofd van Louis Vuitton tas

Een man van 49 jaar is op station Holendrecht beroofd van zijn Louis Vuitton schoudertas, dat gebeurde donderdag rond 12.50 uur. De twee mannen die de tas met persoonlijke bezittingen meenamen sloegen de man zonder iets te zeggen en trokken met kracht de tas van het slachtoffer.

De twee mannen vielen de man aan ter hoogte van de roltrap, de daders vluchtten vervolgens in de richting van het Opheusdenhof. Van beide mannen is bekend dat ze donkergetint waren en donkergekleurde hoodies aanhadden. Beiden waren tussen de 1 meter 70 en 1 meter 80 lang en één van hen had een grijze rugtas met rode strepen om.

De politie vraagt getuigen die rond de tijd van het incident iets hebben gezien bij station Holendrecht zich te melden.