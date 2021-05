Vrachtwagen pakt middenberm en rijdt spook na verkeersruzie

"Hij ging tot twee keer toe voor me rijden en begon te toeteren en gek te doen", zegt de vrachtwagenchauffeur aan AT5 over de bestuurder van de witte Fiat. "Ik kreeg bij het stoplicht daarvoor al het gevoel dat ik overvallen of belaagd werd. Daarom was ik op mijn hoede."

Over de middenberm

Bij het volgende stoplicht zet de bestuurder van de Fiat zijn auto dwars op de weg en stapt uit, waarna de bestuurder van de vrachtwagen een opvallende keuze maakt. Hij rijdt over de middenberm, waardoor hij op de tegenliggende rijstrook terechtkomt. Vervolgens slaat hij linksaf de Seineweg op. Op beelden is te zien dat de bestuurder van de Fiat hem wildgebarend staat toe te schreeuwen.



"Ik wilde niet in een vechtpartij belanden. Het verkeer voor me stond op rood, dus ik maakte deze keuze. Naar mijn inzicht ontstond daardoor geen gevaarlijke verkeerssituatie. Ik heb niemand aan de kant moeten duwen en ik was er honderd procent van overtuigd dat ik andere weggebruikers geen schade kon berokkenen."

"Levensgevaarlijk"

De politie denkt daar toch anders over, laat een woordvoerder aan AT5 weten. "Dit is een zeer verkeersonveilige situatie, zowel het blokkeren van de rijbaan als het rijden over de tegengestelde rijbaan. Dit is gevaarlijk tot levensgevaarlijk gedrag."

Intussen heeft de vrachtwagenbestuurder een melding gedaan bij de politie, hij zegt nog aangifte te gaan doen. De politie bevestigt nog geen aangiftes binnen te hebben en gaat nog niet direct over op vervolging.

Volgens de vrachtwagenbestuurder gebeurt het vaker dat mensen boos reageren, bijvoorbeeld omdat ze haast hebben. Hij zegt nog steeds achter de actie te staan omdat hij genoeg overzicht meende te hebben over de verkeerssituatie om in te schatten dat zijn manoeuvre niet gevaarlijk zou zijn.