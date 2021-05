Deel middelbare scholen maandag weer ouderwets volledig open

Een deel van de middelbare scholen in Haarlem en omgeving gaat maandag direct volledig open. Deze scholen volgen daarmee het advies van het kabinet op. Vanaf volgende week mag het voortgezet onderwijs weer open en een week later op 7 juni is het volgens minister Arie Slob zelfs verplicht om volgens de normale roosters met volle klassen les te geven.

De leerlingen hoeven dan ook geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden, maar de mondkapjesplicht blijft buiten de lessen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd dit besluit te nemen.

Het Mendelcollege, Lyceum Sancta Maria in Haarlem en Atheneum College Hageveld in Heemstede volgen de verplichting niet volledig op. Zij houden vast van aan de hybride vorm van lesgeven waarbij leerlingen al wekenlang dagelijks naar school komen. "We willen de rust en het ritme waarborgen en niet voor de laatste weken alles verstoren", vertelt Peter Stam van Hageveld aan NH Nieuws.

Risico's

Rector Jan-Matthijs Heinemeijer van het Mendel legde dit deze week uit op de radio van Haarlem105: "We vinden het onverantwoord om alles open te gooien, zo dicht bij de finish, zo vlak voor de zomervakantie, met alle risico's vandien." De drie scholen laten de scholieren elke werkdag naar school komen, alleen dan verdeeld over ochtenden en middagen.

In dezelfde uitzending legde rector Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen uit dat op deze school juist door leraren is besloten om terug te keren naar de ouderwetse manier van lesgeven. "Het overgrote deel van de leraren wil graag weer voor de klas staan", aldus De Zoete.

Zijn Kennemer Lyceum in Overveen, het Stedelijk Gymnasium in Haarlem en het Rudolf Steiner College in Haarlem grijpen de nieuwe mogelijkheid direct aan om maandag weer volgens het oude stramien open te gaan. Het Coornhert Lyceum in Haarlem wacht een paar dagen, mede vanwege de examens van 400 leerlingen, en opent vanaf woensdag. Het Eerste Christelijk Lyceum en de vmbo-scholen Spaarne College en Haarlem College gebruiken komende week om voor te bereiden en de examens af te wachten.

Voldoende zelftesten

Het kabinet wil dat het voortgezet onderwijs nog minimaal zes weken volledig draait voor de start van de zomervakantie. De eerste schoolvakanties beginnen in de regio Noord op 10 juli. Vanaf eind volgende week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten. Het is een belangrijke voorwaarde van het OMT dat zij twee keer per week thuis zo'n test doen.

Binnen de onderwijswereld is veel ophef over de volledige openstelling van de scholen. De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening, zo meldde de NOS gisteren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en Leraren in Actie dat ze de huidige situatie, waarbij leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten, liever willen handhaven tot de zomervakantie.