Derde verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Maassluisstraat

De verdachte is een Amsterdamse man. Hij is donderdag rond 19.00 uur aangehouden in Zuidoost. De man is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau en wordt op maandag 31 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. Eerder werden al twee andere aanhoudingen verricht.



Op de avond van 16 mei werd een auto rond 19.40 uur meermaals beschoten. Ayla Mintjes was een van de twee inzittenden. Ze raakte zwaargewond en overleed later die nacht aan haar verwondingen. Haar vriend Anis B. was vermoedelijk het doelwit van de kogelregen, meldde Het Parool.



Zondagavond houden vrienden en buurtbewoners van Mintjes een stille tocht.