Natuurlijk Noord-Holland: bijzondere planten en vogels onder de rook van IJmuiden

Natuur is eigenlijk overal. Dat blijkt maar weer als je in IJmuiden het strand bezoekt. Eerst moet je je een weg banen door orchideeën en andere bijzondere planten zoals teer guichelheil rondom het Kennemermeer. Dan loop je over het strand te midden van tientallen schelpensoorten met namen als Amerikaanse boormossel, wijde mantel en nonnetje om even verder op de pier oog in oog te staan met een kuifaalscholver. Met andere woorden: zelfs onder de rook van de hoogovens word je overstelpt met natuur!

Eigenlijk is de natuur rondom het Kennemermeer een onbedoelde bonus. "Dit meer is ooit aangelegd als 'spartelmeertje' voor recreanten", vertelt Marc Janssen van Vrienden van het Kennemerstrand.

Om te voorkomen dat het hele gebied uiteindelijk dichtgroeit met wilgen, houden vrijwilligers van Vrienden van het Kennemerstrand de bomen kort en maaien ze ééns per jaar de velden. "Inmiddels is dit een beschermd natuurgebied waar ongeveer 400 plantensoorten te vinden zijn. Biologen komen vanuit het hele land, en daarbuiten, hier naartoe om te zien wat er groeit."

Tepelhoren

Als je over de duinenrij het strand op loopt, naar de vloedlijn, opent zich een nieuwe wereld: die van de schelpen. Alie van Nijendaal kent ze van naam: "Dat is een tepelhoren", zegt ze en wijst naar een rond slakkenhuis. "Die raspt met zijn tong een gaatje in de schelp van zijn prooi. Dan injecteert de tepelhoren een zure vloeistof die de prooi doodt en oplost waarna hij de inhoud opslurpt." Als de badgasten die hier vliegeren en pootjebaden eens wisten.

Onder onze voeten knarsen en breken de scheermesjes die hier bij honderden op het strand zijn aangespoeld. "Dit is de Amerikaanse zwaardschede. Je hebt ook nog de grote zwaardschede, de kleine zwaardschede, het groot tafelmesheft, het klein tafelmesheft en de messchede." Die noem ik dus allemaal maar voor het gemak scheermesje!

Zomerkleed

De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de zee in. Het is een vogelhotspot waar liefhebbers naartoe komen om zeldzame vogels te zien. Jelle van der Helm woont om de hoek. Met zijn camera heeft hij inmiddels zo veel bijzondere vogels gefotografeerd dat ze verzameld zijn in het fotoboek Vogels van de Zuidpier van IJmuiden. Ook veel andere fotografen hebben daarvoor foto's aangeleverd.

"Het maakt niet uit wat voor weer het is, op de pier kun je altijd vogels zien", stelt Jelle en hij heeft gelijk. Er drijven zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in het water. Vlak voor ons scharrelen er een paar steenlopers tussen de rotsblokken op zoek naar eten. De vogelaar in Jelle staat meteen aan. "Je ziet dat ze nu bijna helemaal in zomerkleed zijn. De kleuren van hun veren zijn dan uitgesproken!" De hongerige steltlopertjes trekken zich niets van ons aan.

Na een wandeling van een uur of twee door drie verschillende werelden, van planten via schelpen naar vogels, is het de hoogste tijd om even een visje te eten. Want dat kan ook nog in IJmuiden.