Aantal testen daalt, GGD's schalen testcapaciteit voorzichtig af

Het aantal positieve coronatests is aan het dalen. In de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord werden het minst aantal besmettingen per 100.000 inwoners van Nederland vastgesteld. Het aantal positieve testen van de afgelopen twee weken op de Noordkop en Texel halveerde in vergelijking met de periode daarvoor.

Woordvoerder van de GGD Hollands Noorden ziet dat er minder getest wordt. "We zien het aantal tests behoorlijk afnemen", zegt Harry Katstra tegen NH Nieuws. GGD Hollands Noorden denkt nu na over het sluiten van twee testraten in de regio. "We moeten kijken hoe we onze testlocaties op een efficiëntere manier kunnen inrichten. Daar zijn we nog niet helemaal over uit."

40 procent minder besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in 't Gooi is ook flink aan het dalen, bleek uit de cijfers van het RIVM. Dat is te zien in het Tergooiziekenhuis waar het steeds rustiger wordt. De GGD Gooi en Vechtstreek ziet het aantal testen afnemen en heeft daarom drie van de acht 'testlijnen' gesloten. "We behouden onze capaciteit qua personeel en locaties, maar testen inderdaad aanzienlijk minder momenteel", laat een woordvoerder weten.

Bij de GGD Zaanstreek-Waterland komen ook minder mensen langs op de testlocaties om zich te laten testen. De GGD heeft daarom besloten om de testbus in Volendam te sluiten in de weekenden, van het weekend van 5 en 6 juni. "Bij toenemende vraag naar testen hebben we de mogelijkheid om de capaciteit snel weer te kunnen opschalen", schrijft de GGD in een persbericht.

1.000 tests per dag

In de regio Kennemerland wordt er nog steeds "op grote schaal getest", zegt een woordvoerder. "Maar er worden wel minder tests afgenomen." Onlangs werd er nog een nieuwe testlocatie geopend bij de St. Bavo kerk waar mensen zich kunnen testen zonder afspraak. "Oorspronkelijk waren dat twee mobiele units, vanwege de overcapaciteit is dat bijgesteld naar één."

Andere locaties zullen voorlopig nog niet gesloten worden. Dat komt omdat op de meeste locaties ook gevaccineerd wordt. "Het blijft vooral belangrijk dat mensen zich bij klachten laten testen en dat wij daarin faciliteren."

De GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland hebben niet gereageerd op de vragen van NH Nieuws.