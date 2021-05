Haarlem wil toch hoge windturbine in buurt van zendtoren ondanks bezwaar Schiphol

De Haarlemse gemeenteraad is gepikeerd dat het Rijk een hoge windturbine nabij de zendtoren op het zuidelijke puntje van de Waarderpolder tegen houdt. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil dit niet, omdat Schiphol in de toekomst moet kunnen uitbreiden en een hoge windmolen dan in de weg staat. Wethouder Robbert Berkhout wordt naar Den Haag gestuurd haar op andere gedachten te brengen.

Haarlem wil graag haar deel in zon- en windenergie opbrengen voor het Regionaal Energiestrategie (RES, red.). Maar de dichtbebouwde gemeente heeft maar beperkte plek. Recreatiegebied Schoteroog is één van de weinige zoekgebieden voor windenergie. Vier windmolens die hier al lange tijd stil staan, zouden vervangen kunnen worden door één hoge turbine van 125 meter hoog.

'Onnodig beperkend'

Dat minister Van Nieuwenhuizen dit niet wil, vindt ook wethouder Robbert Berkhout 'onnodig beperkend'. Het verzoek van de gemeenteraad om weer hiervoor te lobbyen wil hij wel temperen. "We moeten niet te optimistisch zijn dat dit haalbaar is." Na Kamervragen begin dit jaar is de minister al heel stellig geweest in haar afwijzing.

Maar de Haarlemse gemeenteraad wil toch mogelijke toekomstige uitbreiding van de luchthaven proberen tegen te houden, 'omdat meer vluchten over dichtbebouwd Haarlems grondgebied onwenselijk is'. Juist aan deze kant van de stad moet een compleet nieuwe woonwijk verrijzen.