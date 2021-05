Aandacht voor kinderen van gedetineerden: 'Kinderen zijn vaak slachtoffer'

Een samenwerking opzetten om extra mogelijkheden te kunnen bieden voor een doelgroep die het toch al moeilijk heeft: kinderen van gedetineerden. In Zaandam zijn handtekeningen gezet om deze kwetsbare groep van zo'n 25.000 kinderen per jaar te ondersteunen.

Straatvoetballer Edward van Gils gaf een clinic aan jongeren tijdens het ondertekenen - Amy Verhoeven

Elk jaar zijn er zo'n 25.000 kinderen waarvan één van de ouders in de gevangenis zit. Geld om naar dans- of theaterles te gaan is er dan niet. Om deze kinderen toch kansen te bieden is een intentieverklaring om samen te werken getekend. Verschillende partijen, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Vereniging Humanitas en Expertisecentrum Kind ondersteunen het idee om kinderen aan het sporten te krijgen.

De handtekening voor de samenwerking wordt gezet - Amy Verhoeven

De aftrap van de samenwerking vond symbolisch plaats rond de middenstip op het voetbalveld naast de KingsDome. De voetbalschool van Edward van Gils. De bekende straatvoetballer is ambassadeur voor gevangenissen en gaf een clinic aan enkele jongeren. Welzijn van kinderen Monique Maks, directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur: “Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten sporten. Sporten of cultureel actief zijn is heel goed voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Ze horen dan ergens bij, kunnen vriendjes en vriendinnen maken, plezier hebben en zich ontspannen. Dat is ontzettend belangrijk voor de jeugd.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel zwaar hebben, toch lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub. Het Jeugdfonds betaalt voor deze kinderen de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. In 2020 zijn landelijk zo’n 70.000 kinderen hierdoor gaan sporten of cultureel actief geworden.

Gerko Brink werkt voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is ontzettend blij met de samenwerking "We willen zoveel mogelijk kinderen bereiken." Volgens Brink is het wetenschappelijk bewezen dat de kinderen van gedetineerde enorm kwetsbaar zijn. "Kinderen zijn vaak slachtoffer." Onderbelicht probleem De problematiek waar de kinderen mee kampen is dan ook volgens hem onderbelicht in de maatschappij. "Er is onder de kinderen ook veel eenzaamheid. Ze worden op school met de nek aangekeken als klasgenoten het weten." Lid worden van een sport- of cultuurclub kan de kinderen mogelijk helpen om weer uit het isolement te komen. "Op deze manier proberen we ouders te activeren dat hun delict ook een negatieve uitwerking heeft op de kinderen."