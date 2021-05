'Ajax-aanvaller David Neres opgepakt in Brazilië na bezoeken illegaal feest'

David Neres is donderdagavond opgepakt in zijn geboorteland Brazilië. Dat meldt de krant UOL . De aanvaller van Ajax zou een illegaal feest hebben bezocht.

Volgens het Braziliaanse medium zou Neres om twee uur 's nachts zijn gearresteerd. Hij bevond zich op dat moment op een feest in São Paulo waar 124 mensen aanwezig waren. De meeste daarvan droegen geen mondkapje. In Brazilië is dat in strijd met de huidige coronamaatregelen.

Naast Neres zouden nog meer voetballers op het feest aanwezig zijn. Robert Arboleda van São Paulo is ook door de politie opgepakt. Eerder werd de voetballer Gabigol van Flamengo al voor een soortgelijke overtreding opgepakt. Hij kreeg een boete van omgerekend ongeveer 17.000 euro.

Ajax heeft de arrestatie vernomen via de media, maar wil nog niets bevestigen.