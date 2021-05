Bestuurder verliest macht over stuur op parkeerplaats supermarkt en belandt in sloot

Vrijdagochtend rond 8.45 uur is op de Dijkgraaf Grootweg in Andijk een auto vanaf de parkeerplaats van de supermarkt het water ingereden.

De automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze persoon gaat is niet bekend.

De bestuurder verloor de controle over de auto, reed een hek plat en kwam vervolgens met auto en al in de sloot tot stilstand.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]