Sterrenkundige Kees de Jager (100) overleden

Professor Kees de Jager is donderdag op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie laten weten, meldt de Texelse Courant. Professor De Jager, geboren op Texel op 29 april 1921, was een internationaal vermaard onderzoeker van de zon, de ruimte en de sterren. Van 1963 tot 1986 was De Jager directeur van sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Eind april is daar een plaquette onthuld ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag.

Professor De Jager was hoogleraar aan de universiteiten van Utrecht en Brussel en een wetenschapper die internationaal in hoog aanzien stond. Hij was een pionier in het Europees ruimteonderzoek en wist wetenschap op een begrijpelijk manier bij een groot publiek over te brengen.

De internationale waardering voor zijn verdiensten bleek onder meer uit vele eerbetonen van over de hele wereld die professor De Jager ten deel vielen. Zo werd hij in de Sovjet-Unie onderscheiden met de Yuri Gagarin-medaille van de Russische Federatie van Kosmonauten en de Ziolkowski-medaille.

Planetoïde

De Verenigde Staten eerde hem met de Hale-medaille van de American Astronomical Society, Engeland met de gouden medaille van de Royal Astronomical Society, Frankrijk met de Prix Jules Janssen van de Societé Astronomique France en Duitsland de Karl Schwarzschild-medaille van het Astronomische Gesellschaft in Bonn.

De Jager is eredoctor van de Universiteit in Parijs en Wroclaw in Polen, werd uitgeroepen tot ereburger van de stad Kanhai in Griekenland, ontving de zilveren eremedaille van de stad Utrecht en werd in 1983 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In Dordrecht is een straat naar hem vernoemd en in 1994 kreeg een planetoïde zijn naam. In 2006 werd Kees de Jager benoemd tot ereburger van Texel.