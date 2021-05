Heilooërs zwaaien geliefde burgemeester uit: "Grote schoenen om te vullen"

Heiloo hing vandaag de vlag uit om afscheid te nemen van hun burgemeester. Hans Romeyn gaat na zestien jaar met pensioen. Aanstaande maandag levert hij officieel zijn ambtsketting in. Op 8 juni wordt hij opgevolgd door Mascha van Bruggencate. Vanmiddag werd Romeyn tijdens een uitzwaai-tour op een oude brandweerwagen door het dorp gereden. Het afscheid van de langstzittende burgemeester van Noord-Holland ging gepaard met een lach en een traan; Romeyn is zeer geliefd in Heiloo.