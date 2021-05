Stille tocht: "We moeten hier lopen, want dit soort dingen gebeuren te veel"

Familieleden, vrienden en kennissen van de doodgestoken Roy Titawanno (64) hebben vanavond een stille tocht door De Pijp in Amsterdam gelopen. Ook buurtbewoners liepen mee, er waren in totaal honderden deelnemers.

"We hebben het gevoel van, we moeten hier lopen, want dit soort dingen gebeuren alweer te veel", vertelde een van de aanwezigen. "Ook in De Pijp."

Klokken

Op de plek waar Titawanno werd doodgestoken plaatste de familie een gedenksteen. De Oranjekerk luidde de klokken, waarna de stoet van start ging. De tocht ging langs de verschillende plekken waar de vier andere slachtoffers, die gewond raakten, waren neergestoken.

Bij het huis van Titawanno werd geklapt. "Het is een freaky accident", zei een kennis. "Ik ontdekte eigenlijk gisteren pas dat ik hem kende. Ik heb hem in een hele zwarte periode gekend op de Zeedijk. En wat ik hoorde is dat hij al vijf jaar clean was en dat het heel erg goed met hem ging."