SC Cambuur presenteert Volendammer Marco Tol

Het duurde bijna twee maanden, maar nu is het eindelijk rond: Marco Tol speelt komend seizoen bij SC Cambuur. De verdediger was transfervrij nadat hij zijn contract niet wilde verlengen.

Tol tekent voor drie seizoenen bij SC Cambuur, meldt de club uit Leeuwarden. Zijn overstap naar de Friezen zat er al aan te komen, omdat hij onlangs al medisch gekeurd was.

De 23-jarige verdediger was de afgelopen seizoenen een vaste waarde in de verdediging bij FC Volendam. Hij speelde ruim honderd wedstrijden voor 'Het Nieuwe Oranje'.

"Hij past in het profiel van een centrale verdediger in onze manier van voetballen en hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring en is wat dat betreft ook klaar voor de volgende stap", zegt Foeke Booy, technisch manager bij Cambuur of Tol.