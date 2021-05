Permanente afsluiting Lange Veerstraat voor fietsers tijdens 'borreluur' zit er niet in

Wethouder Robbert Berkhout van Haarlem ziet vooralsnog niets in een permanente afsluiting van de Lange Veerstraat tijdens de borreluurtjes, zo liet hij gisteravond aan de gemeenteraad weten. Tot teleurstelling van Liberaal Haarlem, die hier al eerder om had gevraagd.

De gemeente heeft de ondernemers tijdelijk de mogelijkheid geboden om onder andere de Lange Veerstraat voor fietsers af te sluiten met hekken. Door de anderhalvemeterregel tijdens de coronacrisis mag de horeca in deze nauwe straat de terrassen ruimer uitzetten. Daardoor is er amper ruimte voor fietsers én voetgangers.

"De cultuur is dat we steeds meer buiten zitten te eten en te drinken"

Maar afsluiting van de Lange Veerstraat is volgens Berkhout niet mogelijk. Het is volgens hem niet te handhaven. Raadslid Mirjam Otten van Liberaal Haarlem vindt dat een halsstarrige houding. "Tijden veranderen en de cultuur is nu steeds meer dat we buiten zitten te eten en te drinken." Otten vindt dat de uitstraling van de Lange Veerstraat daar op aansluit en dat fietsers zeker in de lente- en zomermaanden op bijvoorbeeld donderdag, vrijdag en zaterdag om zouden moeten rijden.

'Kwestie van gewenning'

In een poll in de Facebookgroep 'Nieuws uit Haarlem e.o.' is een ruime meerderheid voorstander van een verbod op fietsers in de smalle straatjes van de binnenstad tijdens openingstijden van winkels en horeca.

tekst gaat door onder de uitslag van de poll (stand 27-5 21:00 uur)