Kinkerbuurt wil wijkagent terug: 1600 handtekeningen voor politieman Steven

Jongeren uit de Kinkerbuurt hebben vanmiddag een petitie met 1600 handtekeningen ingeleverd bij het politiebureau aan de Elandsgracht. Ze willen dat wijkagent Steven de Groot terugkomt naar bureau Overtoomse Sluis, waar hun buurt onder valt. In januari is De Groot op non-actief gesteld, en verplaatst naar bureau De Pijp. Waarom dat is gebeurd blijft onduidelijk.

Bewoners van de Kinkerbuurt missen Steven en zijn de petitie gestart. Youssef van 16: "We zijn hier vandaag om te proberen onze lieve Steven terug te halen. Hij is een hele goede agent en als persoon is hij een hele goede man. Hij snapt ons, wij snappen hem. Steven is sociaal en open. Hij praat ook met ons, gewoon normaal, je weet toch."

'Te aardig'

Steven de Groot was lange tijd wijkagent in de Kinkerbuurt. Op televisie vertelde hij uitgebreid over zijn manier van werken. Hij staat graag naast de jongeren in plaats van boven hen. Die aanpak is hem duur komen te staan, in januari is Steven op non-actief gesteld. Dat denkt tenminste zijn raadsman en oud-politieman Gerard Suijker. De politie zelf zei in januari niet in te kunnen gaan op de reden van de verplaatsting van Steven de Groot, omdat het gaat om een individueel geval.

Marijke Stor, woordvoerder van de politie Amsterdam, zegt dat de petitie in ontvangst is genomen, maar niet door politiechef Frank Paauw, want die was te druk. Binnenkort zal Paauw de handtekeningen ontvangen, en dan gaat de organisatie kijken wat ze ermee kunnen en moeten.