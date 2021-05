Joris Kramer op huurbasis naar gepromoveerd Go Ahead Eagles

Verdediger Joris Kramer hoopt komend seizoen veel minuten te maken in de eredivisie. Hij wordt door AZ voor één jaar verhuurd aan Go Ahead Eagles.

Kramer (24) heeft intussen ook zijn verbintenis bij AZ verlengd tot medio 2023. De speler uit Heiloo speelde pas één duel in het eerste van AZ. Dat was in augustus 2019 tegen FC Groningen.

Afgelopen seizoen werd hij door AZ verhuurd aan SC Cambuur. Met de club uit Leeuwareden werd hij overtuigend kampioen in de eerste divisie. Kramer speelde daar 23 wedstrijden, voornamelijk als invaller.