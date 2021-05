Driehoek zet proef preventief fouilleren door: "Als het faalt, dan stoppen we ermee"

Ondanks dat een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad het niet wil, hield burgemeester Halsema vanmiddag in de Stopera voet bij stuk. Er komt een proef met preventief fouilleren in de stad, wanneer precies is nog onduidelijk.

Het wapengeweld onder met name jongeren in de stad is zo ernstig dat de burgemeester, samen met politie en justitie, geen middel onbenut wil laten. "Omdat we willen kijken of het effectief is, zij het rechtsstatelijk en proportioneel", aldus burgemeester Halsema.

Gisteren kondigde GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 hun motie al aan waarin zij de burgemeester vroegen de proef juist niet uit te voeren. Volgens de partijen is het instrument "bewezen ineffectief" en leidt het tot het etnisch profileren van Amsterdammers door de politie. "Het ademt schijnveiligheid", zei D66-leider Reinier van Dantzig die ook moeite had met de grootschaligheid van de proef om in vijf verschillende stadsdelen te gaan fouilleren.