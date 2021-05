NH Nieuws-verslaggevers vallen in de prijzen met documentaire 'Daar praten we niet meer over'

De documentaire ' Daar praten we niet meer over ' van NH Nieuws-verslaggevers Gerie Smit en Mischa Korzec heeft vanavond zowel de NL Award in de categorie 'Beste videoproductie' als de Gouden NL Award voor de beste journalistieke productie van alle regionale omroepen gewonnen.

Journalist en jurylid Dionne Stax zei enorm onder de indruk te zijn geweest van de documentaire. "We werden er stil van hoe mooi jij dit zware persoonlijke verhaal in het licht hebt gezet. Prachtig gedraaid, een prachtige voice-over en prachtig gemaakt."

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. De documentaire gaat over de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 in café 't Hemeltje in Volendam.

Gerie was zelf een van de slachtoffers. De documentaire is niet alleen een zoektocht naar verstopte emoties, want veel vragen bleven tot op heden onbeantwoord. Echt praten over die rampzalige nacht, dat doen ze niet meer in het dorp. Waar Gerie gaandeweg achter komt is dat juist zíj́ niet graag over de brand praat, want 'ze vindt zichzelf geen slachtoffer'.