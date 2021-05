Dakloos stel slaapt liever in tent dan in opvang: “Liever niet tussen de junks”

Silvia en Suleiman zijn drie weken geleden uit hun huis gezet en sindsdien kamperen ze in verschillende parken in Haarlem. Het stel slaapt liever in een tent dan in de opvang omdat ze niet tussen de junks willen zitten. Afgelopen week sliepen zij in het Kenaupark, en nu zijn ze verhuisd naar de Bolwerken.

Silvia en Suleiman slapen in een tentje op straat - NH Nieuws

Twee uur gaf de handhaving het dakloze stel eerder deze week om de spullen bij elkaar te rapen en te vertrekken. Volgende bestemming: de Bolwerken. “We hebben hier toch bijna een week gestaan”, vertelt Silvia terwijl ze het blauwe tentje afbreekt in het Kenaupark. “Nu gaan we maar naar een park verderop en hopen dat we daar niet worden weggestuurd.”

Daklozen kamperen in het Kenaupark - NH Nieuws

Ook een ander dakloos stel heeft de afgelopen dagen overnacht in het Kenaupark en is inmiddels verhuisd naar de Bolwerken. De reden dat Patricia en Walter niet naar de opvang gaan is hun viervoeter Boody. “Wij willen ons hondje niet achterlaten dus leven we al jaren zo op straat”, zegt Patricia. Drie keer per week kunnen ze eten bij Stem in de Stad in het centrum van Haarlem en de andere dagen halen ze wat bij de supermarkt. “Soms krijgen we ook wat van voorbijgangers”, zegt haar man Walter. “Maar niet altijd wordt er zo goed op ons gereageerd, vaak zijn mensen bevooroordeeld.”

Ook Patricia en Walter slapen met hun hond Boody in een tent - NH Nieuws

Het dakloze bestaan is Silvia en Suleiman niet geheel onbekend. “We hebben eerder vier jaar op deze manier geleefd”, aldus Suleiman. “Daarna hebben we twee jaar in een woning in Zandvoort gewoond.” Het stel kreeg via het RIBW, een instelling voor beschermd wonen, een proefwoning toegewezen. Begin mei zijn ze uit dit huis gezet vanwege overlast en sindsdien zwerven ze weer op straat. Onrust Volgens Erny Grootveld van verslavingszorg Brijder komt het vaker voor dat daklozen er bewust voor kiezen om op straat te slapen in plaats van in de opvang. "Dit probleem speelt al tien jaar", vertelt ze. "In de opvang overnachten ze vaak met een grote groep op een slaapzaal waar ze op elkaars lip zitten en dat zorgt voor onrust. Bovendien is de groep daklozen afgelopen jaren enorm gestegen. Hierdoor zitten de opvangcentra voller en kiezen meer mensen ervoor om op straat te slapen." Bij de gemeente is het bekend dat er soms daklozen kamperen in het Kenaupark, zoals afgelopen week het geval was. Een woordvoerder laat weten dat het niet toegestaan is om daar te overnachten en dat zij een zero tolerance-beleid hanteren. Dit houdt in dat handhavers de daklozen wegsturen, zij worden verwezen naar de opvanglocaties in de stad. De dakloze stellen hopen snel onderdak te kunnen vinden en zolang het nodig is blijven zij met hun tentjes van park naar park verhuizen.