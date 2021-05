Ruim 100 meldingen in de eerste week bij nieuw meldpunt schoolconflicten: "Schokkend"

Oudervereniging Balans is een meldpunt gestart voor conflicten en onveilige situaties in onder andere het onderwijs. Het meldpunt is een week geleden geopend, nadat medewerkers van Balans een zorgwekkende toename zagen in signalen die wijzen op onveilige situaties voor kinderen buiten de thuissituatie. Na een week zijn er meer dan 100 meldingen gemaakt, volgens Jolí Luijckx van Balans.

Adobe Stock

NH Nieuws onthulde eerder de misstanden op de Karel Eykmanschool. Vandaag stelde de onderwijsinspectie dat de school op vijf van de negen punten onvoldoende scoort. Volgens Joli herkennen veel ouders zich in het verhaal. "We krijgen de laatste tijd veel signalen die vergelijkbaar zijn met wat er op de Karel Eykmanschool is gebeurd. Vanwege deze signalen zijn we een meldpunt gestart voor conflicten tussen ouders en scholen. Het meldpunt is er ook voor problemen met de thuiszorg en vrijetijdsbesteding."

Quote "Het lijkt er voor ons op dat ouders nergens terecht kunnen. Dat moet gewoon veranderen" Joli Luijckx, oudervereniging Balans

Dat er behoefte was aan zo'n meldpunt, werd al binnen 24 uur duidelijk. "De eerste dag zijn er 100 meldingen gemaakt. Wij vinden dat schokkend. Dat toont ook aan dat het een actueel probleem is. Heel veel ouders herkennen zich in situaties." Dwang en drang De bedoeling van de oudervereniging is om alle ouders die in conflict zijn, te bereiken. Eerder nam Balans het initiatief voor het meldpunt 'dwang en drang naar ouders'. Joli vertelt: "Toen zagen we dat ouders te maken krijgen met bijvoorbeeld dreigementen vanuit school. Er zijn sinds vorige zomer 80 meldingen gemaakt bij ons via dat meldpunt." Over een week gaan de medewerkers van Balans aan de slag met het analyseren van de meldingen die in de eerste veertien dagen zijn gemaakt. Naar aanleiding daarvan worden de vervolgstappen bepaald. Jolí zegt daarover: "Natuurlijk hangt het af van de analyse als we het meldpunt hebben gesloten. We gaan met de resultaten in gesprek met betrokken partijen in de hulpverlening en in het veld. We willen het probleem in Den Haag aankaarten."

Ben je zelf in conflict met de school, vrijetijdsbesteding of thuiszorg van je kind? Hier vind je het meldpunt van oudervereniging Balans.

"Het is voor ons belangrijk om te weten waar de meeste onveilige situaties zich voordoen volgens de ouders. De vraag is ook of ouders al eerder hebben geprobeerd om een melding te maken. Als dat het geval is, willen we weten wat er met die melding in een eerder stadium is gedaan." De medewerkers van Balans hebben een 'onderbuikgevoel' dat er met meldingen vaak weinig wordt gedaan. Zij willen dat daarom graag bevestigd zien.