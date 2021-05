Vier namen over voor nieuwe sporthal: Yvonne van Gennip Hal kanshebber

De sporthal biedt onder meer ruimte voor volleybal en gymles voor Het Schoter. De jury bestaat dan ook uit wethouder Michel Rog, Ria Luisini (wijkraad Sinnevelt), Babs Koeman (leerling Het Schoter) en Nikki Biesbrouck (jeugdlid van volleybalclub Spaarnestad). De samenstelling van de jury is ook wel terug te zien in de keuze voor de overgebleven namen.

Successen

Opvallend daarbij is de naam van Yvonne van Gennip, de succesvolste Olympische sportster uit de Spaarnestad. Tegelijkertijd is er geen speler van HFC Haarlem uitgekozen, terwijl de sporthal in de buurt komt te staan van het stadion waar de voetballers onder meer hun successen vierden. Hieronder de vier namen met een korte uitleg. De stemmen kunnen via deze link worden uitgebracht.

Yvonne van Gennip Hal

“De ‘Koningin van de Winterspelen 1988’ is op steenworp afstand van deze nieuwe hal geboren.”, schreef een van de inzenders. “Ze won 3 gouden medailles (1500, 3000, 5000 meter - red.) op de Winterspelen van Calgary in 1988, tegen de tot dan toe onverslaanbare Oost-Duitse schaatsters. Geen enkele andere Nederlander won een gouden plak op de Winterspelen van '88 en vier jaar eerder won geen enkele Nederlander een medaille op de Winterspelen van Sarajevo. Kortom, Yvonne van Gennip is de Fanny Blankers-Koen van de schaatsbaan en het is hoog tijd dat er in haar geboorteplaats waardering komt voor haar unieke en inspirerende prestaties!”

Bavo Sporthal

“Haarlem wordt vaak direct geassocieerd met Bavo vanwege de twee imposante monumentale kerken in de stad. ‘Bavo Sporthal’ lijkt daarom een passende naam voor een nieuwe imposante sporthal in Haarlem. Daarbij heeft VC Spaarnestad bij haar beachvolleybalactiviteit ook al de verwijzing naar Bavo gebruikt: Bavo Beach. Past dan ook mooi bij elkaar en maakt de hal extra herkenbaar in de volleybalwereld.”

Sinnevelt Hal

“Deze naoorlogse wijk wordt ingeklemd door de Jan Gijzenkade, de Planetenlaan, de Orionweg en de Delftlaan en is een van de kleinere wijken van Haarlem. Het noordelijke deel van de buurt heeft veel groen en veel recreatiemogelijkheden, zoals het Schoterbos. De komst van een sporthal vormt een welkome aanvulling op deze rustige en gezellige wijk.”

Ed Koper Hal

“Dit zou een mooie naam zijn als eerbetoon aan mijn opa. Hij was een bekende man in de volleybalwereld. Hij heeft veel voor de club gedaan en heeft veel betekend voor hen. Hij is een paar jaar geleden overleden. Hij zou het zelf geweldig hebben gevonden! 30 jaar voorzitter geweest van Die Reackse waaruit VC Spaarnestad uit is ontstaan, zijn hele leven gescheidsrechterd, Schoolvolleybal Haarlem opgezet en ereburger van Haarlem. Hij woonde zijn hele 80-jarige leven in Haarlem en ruim 50 jaar in de wijk Sinnevelt. Een echte Haarlemmer uit de buurt die dit verdient.”