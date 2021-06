Vijf vragen over werkloosheid in de provincie in tijden van corona

Sinds corona is de werkloosheid in Noord-Holland gestegen. Toch is de situatie volgens deskundigen niet alarmerend. Er is nog steeds krapte op de arbeidsmarkt. Den Helder springt er op het gebied van werkloosheid zelfs in positieve zin uit. Hoe kan dat? En hoe zit dat in de andere gemeenten? De staat van Noord-Holland op het gebied van werkloosheid in vijf vragen.

1. In hoeverre is het werkloosheidspercentage in de provincie door corona gestegen en is dat zorgelijk?

In het eerste kwartaal van 2019, vóór corona, lag het werkloosheidspercentage in de provincie op 3,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens Arjan Heyma, adjunct-directeur en clusterhoofd Arbeid bij SEO Economisch Onderzoek is dat bijzonder laag. Het laagste niveau sinds het uitbreken van de kredietcrisis. Maar ook midden in de coronacrisis, in het eerste kwartaal van 2021 zijn de cijfers (4,2 procent) volgens de deskundige niet alarmerend. "Er is nog steeds sprake van arbeidsmarktkrapte, zeker in de specifieke sectoren zorg, ict en techniek."

Het percentage onbenut arbeidspotentieel, werklozen en semi-werklozen in de leeftijd van 15- tot 75-jaar die recent werk hebben gezocht of direct beschikbaar zijn, is in onze provincie (samen met Drenthe) het meest toegenomen. Zo blijkt uit CBS-cijfers over 2020. Toch benadrukt ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, dat de situatie in onze provincie niet ongunstig is.

In Amsterdam (11,9 procent onbenut arbeidspotentieel) en buurgemeente Diemen (10 procent), Amstelveen (9,6 procent), Haarlem (9,2 procent en Zaanstad (8,8 procent), Gooise Meren (8,6 procent), Hilversum (8,5) zijn er relatief veel werklozen en semi-werklozen.

Heyma geeft als een van de verklaringen dat in meer stedelijk gebied een grotere groep lager opgeleiden woont met een niet-westerse migratieachtergrond die moeite heeft om werk te vinden dichtbij huis. In stedelijk gebied is namelijk meer sprake van hoogwaardige werkgelegenheid.

2. Is er een gemeente in Noord-Holland die er in positieve zin uit springt?

Zowel Heyma als Van Mulligen merken op dat de gemeenten Opmeer, Edam-Volendam, Koggenland (ieder 6,6 procent onbenut arbeidspotentieel), Drechterland, Beemster (beide 6,8 procent) en Oostzaan (6,9 procent), er relatief het beste voorstaan. Maar opmerkelijk is volgens de CBS-econoom dat Den Helder ook redelijk goed scoort, terwijl die gemeente op veel andere gebieden een minder rooskleurig beeld vertoont.

Bijvoorbeeld op het gebied van armoede. Vaak gaat armoede en werkloosheid samen, maar dat is volgens hem bij Den Helder niet in de cijfers terug te zien. Daar ligt het percentage 'onbenut arbeidspersoneel' op 8 procent, terwijl het aantal huishoudens onder de armoedegrens in 2018 op 8,5 procent zit, het Noord-Hollands gemiddelde zit op 8,7 procent.