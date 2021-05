Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia schrapt Schiphol tot eind oktober

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Belavia is voorlopig niet welkom in het luchtruim van de Europese Unie nadat het Wit-Russische regime een Ryanair-Boeing onder dwang liet landen in de hoofdstad Minsk. Aan boord zat journalist en activist Roman Protasevitsj. Hij werd samen met zijn vriendin op de luchthaven gearresteerd. De Boeing 737 van Ryanair was op weg van Athene naar Litouwen. In het luchtruim van Wit-Rusland kreeg de bemanning de opdracht om uit te wijken naar Minsk.

KLM door de knieën

Veel Europese luchtvaartmaatschappijen vliegen nu om Wit-Rusland heen. KLM wilde in eerste instantie haar routes via Wit-Rusland naar Azië niet aanpassen, omdat de maatschappij 'geen veiligheidsrisico's' zag. Uiteindelijk ging KLM door de knieën, na een oproep demissionair premier Rutte en overleg met twee ministeries, de NCTV en experts in vliegen boven conflictzones.

KLM vliegt zelf niet op Wit-Rusland, maar verkoopt wel tickets voor vluchten van Belavia tussen Schiphol en Minsk. Die vluchten hebben naast Belavia-vluchtnummers ook KLM-vluchtnummers: de KL3086 en KL3087.