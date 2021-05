Eerste scholeksters broeden op kistje op palen: "Egels eten nesten op de grond leeg"

Scholeksters die broeden in een groentekistje hebben veel meer kans dat hun jongen overleven dan hun soortgenoten die een nestje maken in het gras. Op Wieringen eten egels bijna alle nesten leeg van scholeksters die in de weilanden broeden. Beelden gemaakt met nachtcamera's wijzen dat uit. Dus plaatsen vrijwilligers nu kistjes op houten palen, zodat de egels er niet bij kunnen. En dat werkt: de eerste eieren zijn al gelegd.

Kistjes op palen redden scholeksters op Wieringen

Het viel weidevogelonderzoeker Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland al op: er worden bijna geen scholeksterkuikens geboren. "Ik heb een nachtcamera geplaatst in de buurt van een scholeksternest en wat blijkt: egels eten de nesten leeg nog voordat de jongen uit het ei komen." De uitzondering was het nest van een paar dat bovenop een tuunwal zat. Dat is een soort muurtje van plaggen van ongeveer 80 cm hoog. De egels konden daar niet bij, dus die jongen werden wel groot. Knotwilg "We hebben toen een idee uit de Krommeniewoudpolder van boer Gert-Jan Al gekopieerd", verteld Herman Vos van de Agrarische Natuurvereniging Hollands Kroon. "Kistjes die we op een verhoging plaatsen vlak bij de plek waar de scholeksters vorig jaar hebben gebroed. Daar doen we wat schelpjes in, want dat hebben die vogels graag."

En jawel: de eerste eieren zijn inmiddels gelegd in deze scholeksternesten op hoogte. Inmiddels is er ook al een nestje ontdekt in een knotwilg. Blijkbaar hebben de scholeksters in de gaten dat ze van de grond af moeten. Voetbalvelden "Ik houd de nesten goed in de gaten en er komen nog steeds eieren bij", legt Twan Schippers uit. Voor de stage van zijn opleiding doet Twan onderzoek naar het succes van deze nieuwe methode. "Scholeksters staan erom bekend dat ze soms broeden op gekke plekken, zoals op daken van bedrijven en op voetbalvelden." De broedkistjesmethode zal niet helpen tegen vliegende rovers, maar egels hebben voorlopig het nakijken.

Scholeksterkistjes op Wieringen dankzij Herman Vos (l. )en Twan Schippers - NH Nieuws/Stephan Roest