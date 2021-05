Provincie staat toe dat vakantieparken worden omgevormd tot woonwijken

Het omzetten van vakantieparken naar woonwijken was eerder lastig voor gemeenten. Ze liepen tegen wet- en regelgeving aan en konden er daardoor weinig tegen doen. Nu de landelijke Omgevingswet eraan zit te komen, is er wel meer mogelijk met de parken. In de provinciale Omgevingsverordening 2022 is dit op provinciaal niveau uitgewerkt.

Ter voorbereiding is in 2018 onderzocht welke vakantieparken en campings nog perspectief hebben als recreatiepark. Daaruit bleek dat er ongeveer 30 van de meer dan 200 parken geen toekomstperspectief hebben: ze verloederen en worden gebruikt voor illegale bewoning. Het gaat om parken in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de regio Alkmaar.

Gedeputeerde Cees Loggen is blij met de ontwikkeling. "Ik hoop dat we samen met gemeenten twee vliegen in één klap kunnen slaan: verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van deze gebieden en de creatie van al dan niet tijdelijke bewoning, koop of huur. De transformatie van vakantieparken lost de woningnood niet op, maar we hopen dat het een steentje bij kan dragen. Daarbij helpt het gemeenten in hun wens om verloederde vakantieparken te saneren."

Om welke vakantieparken het gaat, wil de provincie niet zeggen. "In overleg met de gemeenten is besloten om de lijst vertrouwelijk te houden, ook delen wij niet de namen van de gemeenten waar het om gaat", zegt provinciewoordvoerder Kaj Leers. "Als ergens namelijk maar één park is, is gelijk bekend om welke het gaat."

Geweldsincidenten

Een voorbeeld van een park waar veel om te doen is geweest, is bungalowpark De Horn in Dirkshorn. Dat was omstreden door een reeks geweldsincidenten. Nadat er in 2018 onder andere een huisje in brand was gestoken, beloofden de gemeente en de politie daar meer te zullen handhaven. Sindsdien lijkt het er rustiger te zijn. De gemeente is gevraagd of De Horn een van de bewuste vakantieparken is. Daar konden ze nog niet op antwoorden.

Vanmiddag is besloten dat de introductie van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. Het gaat nu een half jaar uitstel naar 1 juli 2022. De provincie geeft aan voor de eigen Omgevingsverordening wel nog steeds te streven naar 1 januari 2022.