Goois erfgoedfestival begonnen: "Mensen inspireren grenzen te verleggen"

Architect Willem Dudok, dichter P.C. Hooft of kunstschilder Piet Mondriaan en zo zijn er nog veel meer: mensen in of uit 't Gooi die grenzen hebben verlegd. Ze vormen tot en met half september de hoofdrolspelers van het Erfgoedfestival Gooi en Vechtstreek dat van start is gegaan.

Grensverleggers zijn mensen die vorm hebben gegeven aan vernieuwingen die tegen de maatschappelijke stromingen ingingen. Hier waren er, volgens regioconservator Laura Grijns, heel van in 't Gooi: "We hopen dan ook mensen door dit thema geïnspireerd raken. Het is soms goed om buiten de lijntjes te kleuren. Dat kan tot heel veel moois leiden, zoals je ook kan zien tijdens het festival."

'Coronaproof' programma

Vorig jaar werd het festival afgeblazen, maar dit jaar is de organisatie terug met een 'coronaproof' variant. "We hadden toen allerlei workshops en lezingen gepland in groepsverband, maar dat kon natuurlijk niet. Daarom hebben we voor dit jaar een programma ontwikkeld voor de individuele bezoeker", vertelt Grijns.

Zo is er een buitenprogramma ontwikkeld, wat bestaat uit veertien thematische routes van vijf à zes kilometer. Denk aan een Mondriaan-, Dudok- of Comeniusroute. Deze kunnen gefietst of bewandeld worden. Deze routes zijn te volgen met de routekaart, die je kan afhalen bij de VVV's, of met een app. "Als je op een bepaald punt staat kan je hier ook extra informatie over die plek vanaf lezen", vertelt Grijns.

Naast deze wandel- en fietsroutes is er ook een podcast over de Gooise grensverleggers in het leven geroepen. "In de komende tijd komen er tien online. Dit kan je thuis beluisteren en hoef je dus niet voor in contact te komen met anderen." Dankzij deze twee mogelijkheden kan het festival dus op een veilige manier tóch doorgaan.