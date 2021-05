Zwembad Sijsjesberg slaat deuren nog verder open: ook weer 'speelzwemmen'

Dat het zwembad weer spelende kinderen en hun ouders kan ontvangen heeft alles te maken met de coronaversoepelingen: recreatief zwemmen mag weer. Voor het zwembad zelf wordt dat komend weekend een feestje. "We hebben er echt heel erg lang naar uitgekeken", zegt badmeester Daniël Wichers. "Er is niets leuker dan een druk zwembad met enthousiaste mensen. En het wordt mooi weer dus het komt echt op het goede moment."

Glijbaan nog dicht

Toch moeten bezoekers van het zwembad er de komende tijd nog rekening mee houden dat niet alles mag. Zo gaat bijvoorbeeld de glijbaan nog niet aan. "Dat mag helaas nog niet, dus die houden we uit", zegt Wichers. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat het instructiebad nog niet helemaal op temperatuur is, al zou dat met het mooie weer van komend weekend niet veel uit moeten maken. Het diepe zwembad is wel al helemaal warm.

Zwembad Sijsjesberg houdt de komende tijd een bezoekersaantal van maximaal 500 bezoekers aan, zodat iedereen genoeg ruimte heeft om te zwemmen en afstand te houden. Bezoekers moeten vooraf een plekje reserveren.