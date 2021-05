Horeca maakt zich niet druk om regels bij versoepelingen: "Dat is iedereen wel gewend"

Eigenlijk had Hiemstra gehoopt dat de versoepelingen al op 26 mei in zouden gaan. "Dat was iets te enthousiast", vertelt ze op NH Radio. De regering stelt wel een aantal voorwaarden aan de opening van restaurants, mensen moeten bijvoorbeeld een tafeltje reserveren en vaste plekken hebben.

Over die voorwaarden maakt Hiemstra zich niet druk. "Dat moest vorig jaar ook", vertelt ze. "Dat reserveren is geen enkel probleem en dan heb je het ook meteen geregistreerd. Je kan ze ook netjes een tafel geven op afstand." Ook de cafés mogen weer open en daar gelden dezelfde regels. "Mensen moeten in het café dus ook blijven zitten."

Regels

Als gasten naar de wc moeten, of willen afrekenen, dan moeten ze bij het lopen door het café of restaurant een mondkapje op. "Maar dat is iedereen inmiddels al gewend", zegt Hiemstra. "We merken nu al dat mensen zich ontzettend goed aan de regels houden, omdat ze niet uit de horeca verbannen willen worden."

Hiemstra runt zelf restaurant De Fransman in Alkmaar. Ze kijkt uit naar de persconferentie en de aanstaande versoepelingen. "Mensen komen ook eerder naar de horeca omdat we tot 20.00 uur open zijn, straks mag dat tot 22.00 uur." Ze vindt het jammer voor haar collega's dat cafés al om 22.00 dicht moeten, maar dat is iets waar ze zich wel overheen kan zetten. Dat heeft de horeca eerder ook gedaan. "Eerst van 12.00 uur tot 18.00 uur, daar hadden we niet veel aan, maar dat ging ook. Tot 22.00 uur gaat waarschijnlijk ook, maar ik hoop dat het niet zo lang duurt."

Toegangstesten

Met het gebruik van toegangstesten wordt er ook gekeken naar de optie om bij grotere locaties meer dan 30 mensen toe te laten. Hiemstra is niet direct voorstander van dit idee. "Er zijn een aantal locaties waar misschien wel 75 of 100 mensen passen op anderhalvemeter, waarom moet zo'n locatie dan ineens gebruik maken van een toegangstest of vaccinatiebewijs?"

Beluister hieronder het hele interview op NH Radio terug: