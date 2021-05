A10 Oost buitenring dicht door ongeluk

Op de A10 richting Amersfoort, tussen Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer, is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn hierdoor tijdelijk dicht. "Verkeer gaat er via de op- en afrit langs", schrijft de ANWB op Twitter.

De vertraging loopt inmiddels op tot ongeveer vijftien minuten. Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur. Er werd een ambulance opgeroepen, maar of er iemand gewond is geraakt is nog onduidelijk.