Marken hoopt op andere locaties voor mega windmolens

De dijk bij Marken wordt genoemd als de plek waar vier grote windturbines moeten komen. "Ik verwacht dat 80 procent van de Markers tegen is", zegt voorzitter van de eilandraad van Marken Cees van Altena. Vanavond spreekt hij in bij de gemeente Waterland om duidelijk te maken dat er verder gezocht moet worden dan alleen de dijk bij Marken.

Waar de windmolens wel moeten komen weet Altena ook niet. "Maar we willen niet dat er alleen naar de dijk wordt gekeken." De gemeente Waterland heeft de dijk tussen Marken en Uitdam aangewezen als zoeklocatie voor Windmolens in de gemeente. Nu staan daar al twee turbines met een totale hoogte van iets meer dan 100 meter. Er ligt nu een plan om daar vier turbines neer te zetten met een totale hoogte van bijna 200 meter.

Met de vier turbines zou de hele gemeente Waterland in een klap energieneutraal zijn. Om de mening van de inwoners van Waterland te peilen heeft de coöperatie windenergie waterland, de exploitant van de windmolens, een enquête uitgeschreven. Daaruit bleek dat van de 723 inwoners die de enquête hebben ingevuld 48 procent voor en 46 procent tegen was.

Geen protestactie

"Die enquête was te sturend", vindt Altena en daarom heeft de eilandraad een eigen enquête gemaakt voor alleen Markers. Volgens Altena laat de eigen enquête een juist beeld zien van de hoogte en impact op gezondheid, vogeltrek en het Natura 2000 gebied. "De enquête is geen protestactie, als de bewoners van Marken voor zijn dan is dat ook het standpunt van de eilandsraad", zegt Altena. Al 400 markers hebben de enquête online ingevuld. Altena verwacht dat 80 procent tegen zal zijn.