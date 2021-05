NH Radio zendt wekelijks hoorspel uit

NH Radio zendt morgen de eerste aflevering uit van het hoorspel 'Kroos'. De productie is gemaakt in samenwerking met het Zaans Toneelhuis Theatermijn en is acht weken lang te beluisteren in het programma De Agenda.

"Door corona liggen alle verenigingen plat. We waren daarom aan het nadenken over hoe we via Zoom toch theater konden maken. En toen kwam dit idee voorbij", vertelt Rick Nanne van Zaans Toneelhuis Theatermijn. "Eigenlijk is een hoorspel juist in deze tijd een fantastische vinding omdat het gaat om het geluid, niet om wat je ziet."

De thriller 'Kroos' gaat over de laatste werkdag van rechercheur Loes. Op de dag voordat ze met pensioen wil gaan, onderzoekt ze samen met haar partner Theo de dood van een jonge man op een boerderij in Noord-Holland. Als blijkt dat haar eigen dochter ook een rol speelt in het geheel, neemt het verhaal een dramatische wending.

Iedere zondag

Het hoorspel wordt iedere zondag uitgezonden om 09.30 uur op NH Radio in het programma De Agenda. De losse hoofdstukken zijn op deze pagina terug te luisteren als podcast.