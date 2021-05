Dave Bakker protesteert met zweefmolen op het Marktplein: "We zijn het zat"

Zo'n honderd kermisexploitanten maakten vandaag een hoop kabaal op het Marktplein in Hilversum. Daarmee vragen ze aandacht voor de onzekerheid waar ze door de coronacrisis in zitten: hun werk kunnen ze niet doen, waardoor er ook geen cent binnenkomt. Een van de demonstranten is Dave Bakker uit Nederhorst den Berg. Hij heeft een eigen zweefmolen heeft, maar die ligt al bijna een jaar in de vrachtwagen.

Protest kermisondernemers - NH Nieuws

Een aantal ondernemers had de vrachtwagen meegenomen. Organisator Frans Stuy is klaar met het beleid van de overheid. "Het duurt te lang en er is nog steeds niet besproken of we open mogen. Wij moeten maar wachten. Het lijkt wel alsof ze ons vergeten." Stuy wordt ook wel de 'Amsterdamse kermiskoning' genoemd en hij organiseert verschillende kermissen in Amsterdam. Zoals de bekende kermissen in het Westerpark, het Stadspark Osdorp en op het Buikslotermeerplein. Vandaag is hij neergestreken in de mediastad. Weer open mogen Met hem nog honderd anderen. Allemaal zijn de kermisondernemers er maar met één doel: weer open mogen. "Je mag straks wel allemaal binnenactiviteiten doen en zelfs naar het restaurant en naar een pretpark. Alles mag, maar kermis mag niet", vertelt een gefrustreerde Dave Bakker. "Dat wringt gewoon en is niet eerlijk en slaat nergens op." De laatste keer dat hij zijn zweefmolen uit de vrachtwagen haalde was tijdens het Gooisch Bierfestival afgelopen september. Toevallig was dat op hetzelfde plein als waar hij vandaag staat te demonstreren.

Beelden van afgelopen september tijdens het Gooisch Bierfestival - NH Nieuws

Dat de kermissen nog niet open mogen, komt omdat ze vallen onder het evenementenbeleid. Stuy legt uit dat ze bij de festivals horen. In het openingsplan van de overheid is te zien dat bij 'stap 4' - die naar verluidt op 16 juni ingaat - evenementen onder voorwaarden weer zijn toegestaan. En bij stap 5 - op 7 juli - is te lezen dat 'er meer mogelijk is voor evenementen'. Maar nergens wordt specifiek 'kermissen' genoemd dus eigenlijk weten de exploitanten niet waar ze aan toe zijn. Gemeente moet vergunningen geven Daar komt bij dat vervolgens de gemeente degene is die de vergunning voor de kermissen afgeeft. "Als je nu alvast een vergunning wil aanvragen, zegt de gemeente dat ze wachten met in behandeling nemen totdat Rutte heeft gezegd dat ze open mogen. En dan hebben ze acht weken om het in behandeling te nemen. Dan zit je in augustus dan is het seizoen alweer bijna voorbij", vertelt Stuy die bang is dat de hele zomer opnieuw in de soep loopt. Vorig jaar mochten de kermissen in juni open. "Maar de gemeenten wilden toen geen kermissen organiseren. Er is er toen maar één doorgegaan. En dat terwijl ik normaal langs meer dan twintig kermissen ga", zegt de zweefmolenbaas. De demissionair minister-president kan namelijk wel zeggen dat de kermissen open mogen, de gemeenten geven de vergunningen af. Die durfden het afgelopen zomer niet aan.

Rijksoverheid

De kermisexploitanten zijn ervan overtuigd dat ze veilig open kunnen. "Met desinfectiezuilen, regelmatige de attractie ontsmetten, polsbandjes voor meerderjarigen, looproutes, en afstand houden. Natuurlijk lukt het niet altijd, maar in de supermarkt lukt het nooit", zegt Bakker. En ander argument dat hij aanhaalt, is dat bezoekers van pretparken uit het hele land komen. Dat zijn een hoop reisbewegingen. "Als je kijkt naar een kermis, die is altijd lokaal. Daar komen mensen uit het dorp zelf. Die gaan erop en die gaan eraf."

Quote "Als je kijkt naar een kermis, die is altijd lokaal. Daar komen mensen uit het dorp zelf" dave bakker, zweefmolenbaas

Een kermisattractie is niet gratis en ondanks dat de onderdelen in de vrachtwagen liggen, kost het geld. De attractie moet regelmatig gekeurd worden, onderhoud moet gedaan worden en de verzekering gaat ook door. "Het keuren en onderhoud van de vrachtauto en zweefmolen heeft me afgelopen jaar meer gekost dan wat ik heb verdiend", vertelt Bakker. "En dan reken ik de huur van de loods niet eens mee." Dan valt het bij hem nog relatief mee. De zweefmolen is niet zo'n grote attractie. Daarnaast heeft hij er nog een baan als accountant naast en woont hij nog bij zijn ouders. "Maar ik werk nu 50 uur per week. En ik krijg op dinsdag salaris en op donderdag is het op. Ik ben eigenlijk voor niets aan het werk. Moet je nagaan als ik nog een eigen huis had gehad." Noodfonds Amsterdammer Stuy frustreert zich over het feit dat staatssecretaris Mona Keizer een noodfonds van 10,5 miljoen euro heeft beloofd aan de vakbonden van de kermisexploitanten, maar dat ze daar nog geen cent van hebben gezien. "Dat geld is uiteindelijk niet bij ons terecht gekomen. Wij kunnen er geen aanspraak op maken", vertelt Frans Stuy. Daarnaast is het grote probleem volgens hem dat de kermisondernemers in de 'evenementenpot' zitten. Ze kunnen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aanvragen. "Maar het probleem is dat het over de wintermaanden gaat. Dan zijn wij helemaal niet open en wij hebben dan geen omzet. Dus wij krijgen geen TVL", vertelt Stuy. Beide mannen vinden de hele gang van zaken oneerlijk. "Wij zijn het zat, het duurt gewoon te lang." Stuy benadrukt: "Wij zijn kermisexploitanten, ondernemers. En we hebben gewoon belasting betaald, maar we kunnen geen kant op." Bakker hoopt dat de politiek nu echt eens gaat luisteren naar de noodkreet van de kermisexploitanten en dat ze deze zomer toch op een aantal kermissen kunnen staan.

NH Nieuws