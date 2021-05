Middeleeuwse klomp en boerderij gevonden: "Dit smaakt naar meer"

In de 14e eeuw moet er een boerderij gestaan hebben op deze plek. Even verderop hebben twee boerderijen uit de 12e eeuw gestaan, weet archeoloog De Koning die de leiding heeft over het onderzoek. "Gek genoeg weten we veel meer over die periode dan over de latere Middeleeuwen. Een 14e-eeuwse boerderij is echt bijzonder. Waarschijnlijk doordat de bouwwijze toen anders was, zijn er veel minder afdrukken in de grond van teruggevonden."

Brandstof voor Alkmaar

Meer dan tien waterputten hebben de archeologen deze week al blootgelegd. "We zitten midden in een nederzetting", zegt De Koning. Hij vermoedt dat er turf werd gewonnen. "Ook in de periode daarvoor was dat zo. Dat had te maken met de behoefte aan brandstof vanuit de stad Alkmaar die in opkomst was. Het was een vrij boomloos landschap dus er was grote behoefte aan brandstof. Een soort energietransitie van de Middeleeuwen vond hier plaats."

Op de eerste dag van de opgraving doen de archeologen al een prachtige vondst. Een soort klomp die met een riempje over de schoen werd vastgebonden. Zoals te zien is in de video.