Speciale eilandjes voor visdief een succes: "Ze broeden voor het eerst in de polder"

Veldcoördinator Willem Overweg heeft vorig jaar, samen met vrijwilligers, broedplaatsen aangelegd voor de visdief. Het was nog maar de vraag of de bedreigde trekvogel de broedplekken meteen in gebruik zou nemen, maar dat gebeurde. De vijftien broedplaatsen tussen het IJsselmeer en de kust worden dit broedseizoen al bewoond door de visdief.

Boeren stelden hun weilanden ter beschikking voor een schelpeneiland van pakweg 25 vierkante meter. Ook zijn er speciale vlotten gemaakt waarop de vogel kan broeden. "Het was echt wel een gok", vertelt Willem Overweg van de agrarische natuurorganisatie Water, Land & Dijken.

In de natte weilanden net buiten Kwadijk loopt Willem richting een broedplaats voor visdieven. Hij stopt op enkele honderden meters afstand, want bij het minste of geringste menselijke geluid vlucht de visdief. "Ze zijn extreem gevoelig en op hun hoede", zegt Willem terwijl hij zijn vogelkijker op een statief schroeft.

Experiment gelukt

Al bij zijn eerste blik heeft hij beet: vier broedende visdieven. Als 'bijvangst' ziet hij ook kluten op hun nest. "Visdieven en kluten gaan heel goed samen en die broeden graag op een kale ondergrond", legt Willem uit.

Hij glimlacht van oor tot oor want het broeden betekent dat zijn experiment nu al is gelukt. "Ik ben erg blij en voor het eerst in de polder. Want ook al hoop en verwacht je dat de vogels er gebruik van zullen maken, zeker weten doe je nooit. Het kan soms ook enkele jaren duren."

De visdief overwintert in Zuid-Afrika en is een van de laatste weidevogels die terugkeert in het voorjaar. Pas in de tweede helft van mei komen ze om te broeden en dat kan tot eind juni duren. "Het is een geweldig sierlijke, elegante, maar ook heldhaftige vogel", zegt Willem. "Als hier bijvoorbeeld roofvogels zouden komen, zijn ze heel erg fel. Dan achtervolgen ze die enorme vogels en jagen ze die, hoe klein ze zelf ook zijn, zo ver mogelijk het broedgebied uit."