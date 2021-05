Burgemeester Halsema: overweeg grote schermen buiten tijdens EK voetbal

Burgemeester Femke Halsema wil het plaatsen van grote schermen tijdens het EK voetbal graag overwegen. Ze gaat het idee de komende Veiligheidsberaad opperen. "We zijn in overleg, maar ik ga wel de suggestie doen dat het misschien beter is om buiten te kijken dan binnen."

Dat zei de burgemeester woensdagavond bij Op1.

Volgens Halsema is het goed als mensen verspreid door de stad kunnen kijken. "We hebben gezien in Amsterdam dat sinds de terrassen open zijn de enorme menigtes in parken zijn afgenomen", zegt Halsema. Die spreiding ziet ze ook voor zich bij het EK. “Het advies is: ga niet met hele grote groepen binnen zitten. Dan is er iets voor te zeggen om, onder leiding van goede horecabazen, buiten naar de EK-wedstrijden te gaan kijken.” Ook verwijst de burgemeester naar koningsdag, toen veel mensen binnenhuis besmet raakten. Halsema geeft aan wel gewoon 'keurig' de rijksregels te volgen als er een andere beslissing genomen wordt.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) deed dinsdag nog een oproep voetbalwedstrijden juist thuis en niet op grote videoschermen in de kroeg te kijken. De minister is bang dat de schermen te veel mensen aantrekken, waardoor de coronabesmettingen weer kunnen toenemen.

Drie wedstrijden

Amsterdam mag tijdens het EK 2020 vier wedstrijden organiseren, het gaat om drie groepsduels en één achtste finale. "Hartstikke belangrijk" volgens de burgemeester. "Wij zijn al volop aan het voorbereiden. Dat is geen klein bier. Veel mensen verheugen zich erop. Maar we gaan voor kleine feestjes, geen grote."