Westfries danstalent mocht meedansen op Songfestival

Op het Eurovisie Songfestival afgelopen weekend in Ahoy in Rotterdam traden mensen op uit alle uithoeken van Europa. Zangers en dansers uit Rusland, Zwitserland, IJsland en Portugal, ze kwamen overal vandaan. Maar wist je dat er tussen al die artiesten ook iemand uit Hoogkarspel stond?

Danstalent Teddy Bot was een van de 40 dansers die op het podium mocht meedansen, gekozen uit een voorselectie van 400 anderen. Een hele prestatie! Mediapartner WEEFF Radio sprak met haar over de vele uren voorbereiding die aan de grote show voorafgingen, over het optreden met Davina Michelle en over een volgende grote 'dans-klus' die in de planning staat.

