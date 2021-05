Langverwacht lenteweer op komst ☀️

De afgelopen tijd was het regenachtig en koud, maar daar komt vanaf morgen verandering in. "Morgen en zaterdag gaan we langzaam over naar een drogere periode. Dan gaat de zon schijnen en wordt het 18 à 19 graden", vertelt de weerman.

De goede weersverwachting zet zich ook zondag en volgende week door. "Zondag schijnt de zon en wordt het 20 graden. Aan het einde van de week kan het wel 24 tot 25 graden worden", zegt Visser. Ideaal weer dus voor een terrasje? "Ja, zeker. Of om te gaan wandelen. De voorzomer is nu echt begonnen."

Met deze temperaturen kunnen we stellen dat de lente eindelijk echt is begonnen. De afgelopen maand was het volgens Visser zo'n 5 graden te koud voor de tijd van het jaar. "Mei is niet meer te redden, maar deze temperaturen laten een goed begin zien van juni."