Purmerends Museum na jaren op de schop: "Elke scholier moet hier een keer heen"

De bovenste verdieping van het Purmerends Museum krijgt een andere inrichting. De tentoonstelling over het ontstaan van de stad is nu al tientallen jaren oud en aan vervanging toe. Het doel: Purmerendse scholen moeten enthousiaster worden gemaakt om langs te komen, want dat gebeurt nu te weinig.

"We verheugen ons er heel erg op", zegt directeur Moncef Beekhof als hij op de bovenste verdieping loopt. Er zijn al veel attributen weggehaald, maar er staat nog genoeg om te zien hoe het was. "Eigenlijk werd het verhaal van de stad hier niet goed genoeg verteld. We zullen straks op een mooiere manier objecten laten zien." Verder wordt er meer op videopresentaties ingezet. De zaal waar je als bezoeker als eerste binnenkomt op de bovenste verdieping wordt als eerste opgeknapt. "Alles wat hier achter me staat gaat eruit", wijst Beekhof op een nis vol met sleeën waar rijke lieden zich vroeger mee over het ijs lieten vervoeren. Eén ervan, met een afbeelding van een hond erop, blijft behouden omdat die daadwerkelijk in de streek werd gebruikt. Tekst loopt door onder de impressies van de nieuwe situatie.

Impressie van de nieuwe tentoonstelling Purmerends Museum

"We hebben de ambitie dat iedere scholier in Purmerend en omstreken minimaal een keer in zijn of haar leven naar dit museum komt", vertelt Beekhof. "'Waar woon ik? Waar groei ik op?', dat zijn hele belangrijke vragen." Straks wordt de groei van de stad duidelijker getoond: "Van een klein dorpje aan het water tot de stad die we nu kennen die gaat naar 100.000 inwoners." "Alleen deze etage gaat op slot", vervolgt Beekhof. "We gaan hier slopen en opnieuw weer opbouwen. Maar de begane grond en eerste verdieping zijn gewoon toegankelijk. We hopen dat in december alles klaar is. Als alles goed loopt natuurlijk", besluit hij glimlachend.