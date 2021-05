De Peiling: houd jij je straks aan de quarantaineplicht of gok je het erop?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de tijdelijke wetten voor een quarantaineplicht en toegangstesten, meldt de NOS . Reizigers die in een land met een zeer hoog risico zijn geweest moeten minstens vijf dagen in quarantaine. Op de vijfde dag kunnen reizigers een coronatest doen. Zonder de negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen. Hou jij je aan de quarantaineplicht? Of riskeer jij een boete van 435 euro?

Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine verplicht als je na een verblijf in bepaalde landen terugreist naar Nederland. De quarantaineplicht geldt voor alle vormen van vervoer als je in Nederland aankomt: het vliegtuig, de trein, bus of auto. De verplichting geldt ook als je al gevaccineerd bent, zo valt te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Quarantaineplicht

De nieuwe wetten zorgen ervoor dat de vliegverboden die nu voor die landen gelden, kunnen worden ingetrokken. Met de quaraintaineplicht moet voorkomen worden dat nieuwe virusgevallen worden geïmporteerd uit het buitenland. De plicht gaat gelden voor alle 'zeerhoogrisicolanden'. Dat zijn landen waar per 14 dagen meer dan 500 coronagevallen per 100.000 inwoners zijn. De plicht kan ook gaan gelden voor landen waar een zogenoemde 'zorgelijke variant' van het coronavirus is gesignaleerd of voor landen waar de registratie van het aantal gevallen waarschijnlijk zeer onder de maat is. Per land wordt op wijsopreis.nl vermeld wat de risicoduiding is.

Controle

Teams van toezichthouders en ambtenaren met opsporingsbevoegdheden, zoals boa's zullen gaan controleren op de quarantaineplicht. Dat doen zij door te controleren of je op het quarantaineadres verblijft wat je hebt ingevuld.