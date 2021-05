Vriend van TVOH-winnaar Dani overleden: 'Hij was mijn soulmate'

De 22-jarige Dani van Velthoven uit Purmerend, die afgelopen januari The Voice of Holland won, laat vandaag op Instagram weten dat zijn vriend Azad is overleden. "Deze week is de donkerste van mijn hele leven."

In het Engels schrijft hij daarna: "Deze week heeft de wereld de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet verloren. Hij was mijn soulmate. Ik probeer te geloven dat er iets is na de dood. Een plaats waar hij geen pijn meer heeft."

In zijn post op Instagram laat de zanger weten dat hij eerst niets wilde schrijven over de dood van zijn vriend, omdat hij het niet wilde reduceren tot een Instagrambericht. Maar omdat veel volgers zijn vriend Azad kenden, wilden hij het toch met zijn fans delen.

In een introductiefilm voor The Voice of Holland maakte de Purmerender eerder bekend dat hij wil zingen voor alle mensen die niet geaccepteerd worden vanwege hun geaardheid. Zijn vriend Azad vluchtte uit zijn land omdat hij homo was.

"Mijn allereerste vriendje kwam uit Syrië. Toen heb ik voor het eerst meegemaakt hoe het is om homo te zijn in een Midden-Oosterse gemeenschap. Ik vond het zo verschrikkelijk, het greep me heel erg aan", vertelt hij in de video.

