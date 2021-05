Bewoners en Tata Steel nog ver uit elkaar: "Waarom nu pas deze aanpak?"

Kan Tata Steel de aanpak van de overlast wel versneld aanpakken? En waarom kon dit niet vele jaren eerder? Tientallen omwonenden toonden zich vanavond nog altijd erg ongerust en kritisch tijdens een digitale bijeenkomst van Tata Steel over de aanpak van het 'sneller' terugdringen van overlast door de staalfabriek. Een enkeling vond Tata Steel 'moedig en eerlijk' in hun presentatie vanavond.

"Hoe gaan de tastbare resultaten gemeten worden? En zijn deze meetresultaten vrij beschikbaar?", vraagt iemand zich af in de online chatbox. Een ander: "Waarom hebben jullie het telkens over overlast en niet over gezondheidsschade? Kanker, hartklachten en alle andere klachten die mensen in de IJmond meer hebben dan elders in Nederland, is echt meer dan hinder en overlast. Waarom bagatelliseren jullie dit?" Omwonenden maken gretig gebruik van de mogelijkheid om online vragen te kunnen stellen aan onder meer de directeur van Tata Steel, Hans van den Berg. De kritiek is niet mals en een flink aantal vragen blijft onbeantwoord. De aanleiding voor de bijeenkomst zijn de plannen van Tata Steel om 'versneld' tot een 'forse vermindering' van de uitstoot van schadelijke stoffen te komen. De maatregelen zouden moeten leiden tot een afname van 65 procent van stofneerslag en 85 procent van de 'geurbelasting' in 2023. Met de aanpak van de maatregelen zou zo'n 300 miljoen euro gemoeid zijn.



Gister maakte Tata Steel het pakket aan maatregelen bekend (tekst gaat verder onder de video)

"Waarom zou het bij de aanpak van overlast nu dan wel binnen enkele jaren gaan lukken?", vroeg een aantal toehoorders zich tijdens de sessie af. "Er is al veel gedaan. We beginnen zeker niet bij nul", antwoordde directeur Van den Berg. "Na de grafiet-emissies, zo'n anderhalf jaar geleden, hebben we vele onderzoeken gehad en weten we nu ook veel meer. Er is heel hard gewerkt om de plannen en projecten die we willen uitvoeren concreet te maken. We zijn zelfverzekerd dat we de uitgesproken doelen ook kunnen waarmaken." tekst gaat door onder de foto

Tata Steel geeft uitleg tijdens een online bewonersbijeenkomst

Dat Tata Steel zelf de vorderingen gaat meten, roept vragen op. Van den Berg: "Daar hebben we al veel kritiek op gehad: 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. En voor een deel is dat ook zo, moet ik bekennen. Maar we hebben daar ook een goed laboratorium voor. We kunnen de metingen goed inzichtelijk maken en analyseren. En tegelijkertijd doet ook de overheid veel metingen. Er is een heel netwerk om ons bedrijf heen met meetinstrumenten."

Quote "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We zullen de problemen moeten aanpakken" Hans van den berg, directeur tata steel

Omwonenden voeren al jaren een verbeten strijd voor een betere luchtkwaliteit. Vorige week besloten ruim duizend omwonenden de fabriek aan te klagen. Zij beschuldigen Tata Steel ervan dat het 'willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende' stoffen blijft uitstoten. Ook doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de gevolgen van de uitstoot voor omwonenden.



Tata Steel lijkt inmiddels een geloofwaardigheidsprobleem te hebben, zo stipt de dagvoorzitter aan. Van den Berg ziet dat ook. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We moeten denk ik vooral de problemen gaan aanpakken. Dat is wat ons te doen staat. En daar zullen we keihard mee aan de slag moeten om dan ook het vertrouwen van onze buren weer terug te krijgen." Moedig Na afloop zijn er nog een flink aantal onbeantwoorde vragen. De online volgers er nog niet gerust op dat de staalfabriek alle problemen onder de knie kan krijgen. Er is echter ook een positieve noot. "Het is eerlijk en moedig van Tata Steel om dit toe te geven. Maar er is nog een hoop werk aan de winkel."