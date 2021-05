Restaurants en cultuurinstellingen eerder open dan gepland: "We hebben zin om weer lol te maken"

Restaurants, musea en theaters kunnen zich gaan opmaken voor een heropening op 5 juni. Dat zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Aanvankelijk zouden restaurants en cultuurinstellingen pas op 9 juni weer opengaan. "We gaan een glaasje heffen", zegt Frank Velthuyse van restaurant Soigné in Bussum.

Ook Ad Geerdink van het Westfries Museum in Hoorn kijkt uit naar de heropening. "Onze kennis delen met de bezoekers, dat is gewoon het mooiste wat er is. Als je maanden niet open kan, merk je pas echt goed waar je je energie uithaalt."

De afgelopen maanden hield het sterrenrestaurant het hoofd boven water met een afhaalservice. Het terras bleef dicht vanwege het wisselvallige weer. Velthuyse is blij dat hij zijn gasten eindelijk weer de hele avond in zijn restaurant heeft. "Wij missen ons publiek gewoon en hebben zin om weer lol te maken. Daarvoor doe je dit werk ook."

Toen De Jonge het nieuws woensdagmiddag bekendmaakte, stroomden de reserveringen binnen bij het restaurant. "We zitten nu al vol op 5 juni", vertelt Velthuyse. "We merken echt dat mensen eraan toe zijn. Wij zelf ook. Al blijft het natuurlijk nog wel even afwachten of het allemaal doorgaat."

En dus is het Westfries Museum volgens Geerdink klaar voor de heropening, al zal het in het begin nog wel even wennen zijn. "Je bent toch ineens weer met meerdere mensen bij elkaar. Maar dat valt in het niet bij het plezier van bezoekers ontvangen. We hebben er gewoon weer zin in."

'Gelukkig geen livestream'

"Het gaat toch om de live beleving", zegt Angelique Finkers van het Zaantheater in Zaandam. "Als je naar een voorstelling op Youtube kijkt, dan hoor je geen reactie van andere mensen in de zaal."

In de programmering van het theater staan voor de komende periode vooral voor de zogenoemde stadsprogrammering: voorstellingen van amateurgezelschappen en optredens van bijvoorbeeld dansscholen uit de stad. "Fantastisch dat dat niet komt te vervallen", zegt Finkers. "Het zijn misschien niet de voorstellingen waar het grote publiek op afkomt, maar ik ben heel blij dat ze straks niet voor een livestream optreden."

In de zomer volgen nog enkele voorstellingen, waaronder een eerbetoon aan Bram van der Vlugt die in december overleed aan corona. In september kan het theater zijn agenda waarschijnlijk weer helemaal vullen. "Dan gaan we echt los", besluit Finkers.